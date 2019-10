Jim Carrey en Ginger Gonzaga zetten punt achter relatie

Begin dit jaar verscheen de 57-jarige acteur voor het eerst met zijn nieuwe vlam Gonzaga (35) op de rode loper voorafgaand aan de Golden Globes in Los Angeles. De twee waren samen te zien in de serie Kidding, waarin hun personages aan het daten waren.



Ginger was de eerste vriendin waarmee Jim mee in de openbaarheid trad sinds zijn relatie met Cathriona White. Zij overleed in 2015 aan de gevolgen van een overdosis, vlak nadat haar relatie met Jim op de klippen was gelopen.