Jeugdsentiment! Tik Tak terug op de televisie

In 2006 verdween Tik Tak van de buis maar de Belgische zender Ketnet Junior (van de VRT) steekt het programma nu in een nieuw jasje. Volgens de omroep ontstond de serie ooit toen de Belgische regisseur Mil Lenssens op een zaterdagavond bij vrienden merkte hoe de jongste kinderen gebiologeerd keken naar de lottotrekking. Ze waren kennelijk geboeid door de kleuren, beweging, ritme en muziek, en vooral ook voorspelbaarheid en herhaling. Tik Tak was te zien in minstens dertig landen. Ook in Nederland werd het uitgezonden.



Van het oude Tik Tak zijn 366 afleveringen opgenomen, die steeds werden herhaald. De nieuwe afleveringen zijn precies vijf minuten lang. Er zijn er 32 opgenomen en volgens een woordvoerster van de VRT ‘kunnen we daar vanwege de herhalingen wel even mee voort’.