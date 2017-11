Jeugdfilmregisseur Karst van der M. misbruikte kinderen

Dwars

Lenie 't Hart (76), die tussen 1971 en 2014 was verbonden aan de zeehondencrèche in Pieterburen, heeft via haar woordvoerder laten weten dat de zaak voor haar is afgedaan. ,,Karst heeft zijn terechte straf gehad. Hij weet dat hij fout geweest is en hij heeft er nog altijd spijt van. Hij is in therapie gegaan, is met filmen gestopt en we hebben een nieuw leven opgebouwd. Dat kon ik natuurlijk alleen maar omdat ik erin geloofde dat het niet opnieuw zou gebeuren. En hij heeft me bezworen dat er nooit meer iets is gebeurd.''