Jessie J openhartig over verdriet rondom vruchtbaarheidsproblemen

Miskraam

Afgelopen najaar was ze zwanger, maar kreeg ze te horen dat het hartje van de baby in haar buik niet meer klopte. Hoewel ze ‘overweldigd’ was door verdriet en haar emoties niet onder controle had, besloot ze haar concert in Los Angeles gewoon door te laten gaan. ‘Mijn ziel heeft het nodig’, luidden haar woorden. Daar had ze achteraf spijt van. ‘The show must go on-mentaliteit reageerde vóórdat het mens in mij dat deed’, schreef Jessie begin december. ‘De waarheid is dat ik gewoon keihard had moeten huilen in iemands armen. Maar op dat moment was ik alleen. Ik had het nog niet verwerkt. En ik had geen idee wat me te wachten stond, niet alleen emotioneel, maar ook fysiek na die show.’