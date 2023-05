Jessie J moeder geworden van een zoontje: ‘Hij is mijn wereld’

Jessie J (35) is vorige week moeder geworden van een zoontje. Dat maakt de zangeres vrijdag bekend in haar Instagram Stories. ‘Ik geniet van elke seconde en kan nog steeds niet geloven dat hij echt is en van mij is’, jubelt de Britse superster.

Hoe het ventje heet is niet bekend, maar duidelijk is dat Jessie J op een roze wolk zit. ‘Een week geleden is mijn leven compleet veranderd. Mijn zoon is ter wereld gekomen en mijn hart is twee keer zo groot geworden’, schrijft de wereldberoemde zangers, bekend van hits als Price tag en Nobody’s perfect, vrijdag op Instagram.

Jessie is ontzettend dankbaar en gelukkig en schrijft verder dat zowel zij als haar zoon gezond zijn. ‘Ik geniet van elke seconde en kan niet geloven dat hij hier echt is en van mij is.’

Miskraam

Jessie maakte in november 2021 bekend dat ze een miskraam had gehad. Hoewel het verdriet groot was, besloot ze diezelfde avond toch op te treden. ‘Ik wil eerlijk zijn en niet verstoppen wat ik voel. Dat verdien ik. Ik wil zoveel mogelijk mezelf zijn als ik kan op dit moment. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mezelf en mijn kleine baby’tje, dat zijn best heeft gedaan’, schreef ze destijds.

Later kwam de zangeres enigszins terug op die keuze. Ze stelde ‘in de werkmodus te zijn geschoten’ en daarnaar te hebben gehandeld. ‘De waarheid is dat ik gewoon keihard had moeten huilen in iemands armen. Maar op dat moment was ik alleen. Ik had het nog niet verwerkt. En ik had geen idee wat me te wachten stond, niet alleen emotioneel, maar ook fysiek na die show.’

Jessie J was ook openhartig over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze bleef echter altijd volhouden dat ze ooit moeder zou worden. ,,Ik geloof in wonderen”, zo vertelde ze vorig jaar augustus.

