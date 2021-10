Jessie geniet sexy van zonsondergang en waarom Matthijs zo schor was op tv

video Succesvol­le start voor modeltrein­pro­gram­ma met André van Duin

14 oktober De aftrap van het NPO 1-programma De Grote Kleine Treinencompetitie van Omroep MAX trok gisteravond zo’n 1,2 miljoen kijkers. De show met André van Duin was daarmee de winnaar op prime time. In het programma strijden zes teams van modeltreinbouwers tegen elkaar om de mooiste en creatiefste modelspoorbaan in elkaar te zetten.