Jesse Klaver had tot zijn vreugde een paar groepen gevonden die Rutte was vergeten

Met 3,5 miljoen kijkers is het wellicht een wat gekke vraag, maar ik stel hem toch: zitten wij, tv-kijkend Nederland, na een toespraak van Rutte nu echt op zo’n ellenlange nabeschouwing te wachten zoals in M maandagavond? Ik merk dat ik steeds narriger word van het eindeloze meningencircus dat eerder verwarrend dan verhelderend werkt en dat met Jesse Klaver aan tafel snel verzandt in ordinair politiek bedrijven.