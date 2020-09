Jeroen van Merwijk schrapt tournee vanwege darmkanker

Zijn voorstelling was een oudejaarsshow met de titel Zullen we dit jaar gewoon een keertje overdoen?. ‘Hoewel het er aanvankelijk slecht voor me uitzag, bleken de behandelmethoden van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis onverwacht goed aan te slaan’, schrijft Van Merwijk. ‘Zo goed zelfs, dat de tumoren begonnen te slinken en mijn bloedwaarden spectaculair verbeterden. Ik was er dan ook van overtuigd dat ik, met wat goede wil en doorzettingsvermogen, in staat geacht moest worden om de tournee van 60 optredens in 5 maanden tot een goed einde te brengen.’



Ondanks dat het beter met hem leek te gaan, zegt hij op dit moment te zwak te zijn om zijn tournee voort te zetten. ‘Hoewel ik wel wat aan het herstellen ben, met een streng dieet en een uiterst sobere levenswijze, heeft die terugval me een paar dingen duidelijk gemaakt. Eén van die dingen is, dat ik er niet van uit kan gaan dat ik mijn theatertournee kan voltooien. Ik ben op dit moment te zwak en heb te weinig energie om de lichamelijke en geestelijke vermoeienissen van een dergelijke inspanning aan te kunnen.’



Van Merwijk is bekend van theaterprogramma’s als Er zijn nog kaarten, Van Merwijk legt het nog één keer uit en Ik ben blij dat ik mezelf niet ben. Hij maakte ook jarenlang deel uit van het vaste cabaretteam van het radioprogramma Spijkers met Koppen. In 2015 stond hij op het toneel samen met Harrie Jekkers, die met het duo-optreden na vijftien jaar zijn rentree op het podium maakte.