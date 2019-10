Jeroen Spitzenberger speelt Stanley Hillis: ‘Grappig, aandoenlijk en eng tegelijk’

De misdaad is een ­onuitputtelijke bron van verhalen. The Godfather en Scarface zijn filmklassiekers en het boek Judas over Willem Holleeder, geschreven door zijn zus Astrid, brak verkooprecords. Datzelfde geldt voor De ontvoering van Alfred Heineken door ­Peter R. De Vries. Ook de werken over de huidige Amsterdamse onderwereld zijn populair. Aan dat rijtje wordt vanaf dit weekend de serie Stanley H. toegevoegd, gebaseerd op het boek over ‘De Kouwe Ouwe’, de bijnaam van Hillis.



,,Ik zeg altijd dat het succes van misdaadseries komt doordat criminelen hun eigen regels ­bepalen’’, zegt regisseur Tim Oliehoek (40). ,,Ik geloof dat iedereen een donkere kant heeft. Die wordt onderdrukt door onze normen en waarden. Deze mannen bepalen zelf wat ze doen. Stiekem willen we dat allemaal, denk ik.’’



In de vierdelige serie kruipt Jeroen Spitzenberger (43) in de huid van de Amsterdamse crimineel. Hij is net als veel andere Nederlanders gefascineerd door de onderwereld. ,,We smachten naar verhalen. Dat is waarom je kinderen sprookjes voorleest en dat is de reden dat wij naar de film gaan. Je wilt het meemaken. Wij hebben het karakter van Stanley Hillis ook ergens in ons, maar dat wordt in gecultiveerde banen geleid.’’