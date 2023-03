Jeroen Rietbergen geschokt door vervolging: ‘Onbegrijpelijk’

Met videoJeroen Rietbergen is geschokt dat hij wordt vervolgd voor verkrachting in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland . Dat laat hij via zijn advocaat Peter Plasman weten. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting.’

Dinsdagmiddag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B gaat vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland. Voor Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die ex-deelneemster Nienke Wijnhoven deed tegen hem. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding.

Rietbergen zegt geschokt te zijn dat het OM heeft besloten de zaak bij de rechter neer te leggen. ‘Ik heb direct toegegeven me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarvoor oprechte spijt betuigd, alle consequenties genomen en het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt. Maar ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting.’

De bandleider noemt het een 'zware klap’ en ‘onbegrijpelijk’ dat het OM hem wil vervolgen. ‘Terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest is een hele zware klap en vind ik onbegrijpelijk. Ik hoop dat de media zich onthouden van oordelen tot er, na wederom heel lang wachten, een rechter over deze zaak uitspraak doet.’

Erkenning

Het vermeende slachtoffer, Nienke Wijnhoven, liet eerder dinsdag via haar advocaat Sébas Diekstra in een verklaring weten ‘eindelijk het gevoel te hebben dat zij erkenning krijgt voor wat haar is overkomen’. Wijnhoven voelt erkenning omdat ‘zij als slachtoffer echt gehoord wordt’.

Rietbergen erkende voor de Boos-aflevering waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice aan de kaak werd gesteld al dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag. Hij bekende dat hij relaties van ‘seksuele aard’ met vrouwen had die betrokken waren bij het programma.

Volledig scherm Jeroen Rietbergen. © EM-Press/Patrick van Emst

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Patty Brard schijnt haar licht op het cancellen van Marco Borsato en neemt het op voor zijn kinderen (video):

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: