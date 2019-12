Jeroen Pauw stopt met talkshow op late avond

Jeroen Pauw blijft bij de publieke omroep, maar keert volgend jaar niet terug met zijn late night-talkshow op NPO1. Pauw wil zich concentreren op het maken van andere programma’s. Wel draait hij later in 2020 mee in de carrousel van wisselende presentatoren in de nieuwe talkshow op NPO 1.

Hij presenteerde het discussieprogramma Pauw vijf jaar lang. De laatste drie jaar nam hij het tijdslot tussen 23.00 en 0.00 uur afwisselend met Eva Jinek - die onlangs overstapte naar RTL 4 - voor zijn rekening. ,,Ik ga in 2020 andere dingen doen, zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio. Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’”, laat Pauw weten op Instagram.

Op welke programma's Pauw zich wil concentreren, is nog niet bekend. Wel draait hij later in 2020 mee in de carrousel van wisselende presentatoren in de nieuwe talkshow op NPO 1. Het plan is elke avond een ander duo aan het hoofd van de discussietafel te zetten. Met wie Pauw eens per week een duo zal vormen, wordt later duidelijk.

Gisteravond werd bekend dat onder andere Tijs van den Brink, Charles Groenhuijsen, Willemijn Veenhoven, Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand de nieuwe talkshowpresentatoren worden. Pauw zal overigens ook veel achter de schermen actief blijven: hij produceert namelijk met zijn bedrijf TV BV het begin januari te lanceren late night-programma.

Twijfel

Toen Eva Jinek besloot naar RTL 4 te verhuizen (waar ze vanaf begin volgend jaar afwisselend met Beau van Erven Dorens een talkshow presenteert), gaf Jeroen Pauw aan te twijfelen over stoppen. Een deel van zijn redactie maakte namelijk samen met Jinek (zijn voormalig protégé) de overstap naar de commerciële zender. Hij bedankt zijn redactie, die nog twee weken Pauw maakt, nog in zijn afscheidsbericht. ,,Het is een programma dat ik met zoveel liefde en plezier maak samen met een heerlijke ambitieuze redactie, in een vrolijke sfeer, mede dankzij al die goede gasten die elke dag weer de moeite nemen om aan te schuiven.”