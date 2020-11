Jeroen Pauw scoort met nieuwe talkshow op locatie

Kardas­hians verscheurd door heftigste ruzie ooit: ‘Dit is heel, heel erg’

6 november Realityzussen Kendall en Kylie Jenner hebben elkaar anderhalve maand niet gesproken na hun verhitte ruzie tijdens de opnames van Keeping up with the Kardashians. De onenigheid verscheurde hun moeder Kris, maar ook hun beroemde halfzussen. Uiteindelijk leidde een boek tot de verzoening.