Jeroen Krabbé: Rutger werd weggestuurd van de toneelschool

Krabbé haalt herinneringen op aan zijn jeugd met Hauer. ,,Rutger en ik kenden elkaar al heel lang. We gingen samen naar de Toneelschool, als tieners. Maar Rutger werd in eerste instantie weggestuurd. De toneeldirecteur stuurde hem naar huis: ‘Ga jij maar in dienst.’” Toch kwam het goed met Hauer. ,,Enkele jaren later was hij terug, maar was hij niet echt een toneelacteur.”



Volgens Krabbé was Hauer niet gemaakt voor het toneel. ,,Hij was pas in zijn element toen hij de serie Floris maakte. Ik heb met hem in Soldaat van Oranje samengewerkt, toen hij al veel filmervaring had. Hij was op de set heel collegiaal, maar hij trok zich ook vaak terug. Hij hield niet van roddelen.”