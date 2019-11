Jennifer Lopez kreeg niet betaald voor rol in Hustlers

,,Ik kreeg niet veel geld voor Hustlers", zei de zangeres, die een geschat vermogen van 400 miljoen dollar heeft. ,,Ik heb het gratis gedaan en heb hem geproduceerd. Zoals het Jenny from the Block betaamd, ik doe wat ik leuk vind."



Dat vrijwel de voltallige cast van Hustlers uit vrouwen bestaat was een trekpleister voor Jennifer. Ook het publiek was daar enthousiast over. ,,Ze weten dat het allemaal vrouwelijke producenten, een vrouwelijke regisseur, een vrouwelijke schrijver en allemaal vrouwen zijn die erin spelen. We hebben te lang gezien hoe mannen misbruik maakten van vrouwen in films, dus het was fijn dat de rollen nu eens waren omgedraaid.”