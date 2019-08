Jennifer Lopez en verloofde aangeklaagd voor overrijden fotograaf

Swingende Eddie Taylor steelt de show in The Voice Senior

30 augustus Hij stond in het voorprogramma van The Tramps en James Brown, was leadzanger van de band The Swinging Soul Machine en stal vanavond de show in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice Senior. Eddie Taylor maakte er met zijn vertolking van Disco Inferno een echt feestje van op het podium. ,,Volg je hart, maar kies wel voor mij", grapte jurylid Angela Groothuizen.