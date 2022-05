Jennifer heeft een nieuwe hobby en Jason zegt sorry

Lale Gül stopt mogelijk met lezingen vanwege agressieve reacties

Lale Gül stopt waarschijnlijk met het geven van lezingen vanwege de agressieve reacties die ze uit het publiek krijgt. In WNL op Zondag vertelt de schrijfster over een negatieve ervaring die ze had bij het geven van een Vrijheidscollege, lezingen die jaarlijks plaatsvinden in de aanloop naar 5 mei.

15:05