Jennifer gooit zichzelf in de wasmachine en Lisa is nu al dronken

Cel- en taakstraf voor volkszan­ger Mick Harren na bedreiging oud-stief­zoon

13:50 Volkszanger Mick Harren is vandaag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot 73 dagen gevangenisstraf, waarvan zestig voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij 180 uur taakstraf opgelegd. Doordat hij het onvoorwaardelijke deel van de celstraf al in voorarrest doorbracht, hoeft hij niet terug de gevangenis in.