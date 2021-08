Jennifer Ewbank over dochtertje (7) na schedelbreuk: ‘Ze is nog ontzettend angstig’

Het zevende verjaardagsfeestje van de dochter van Jennifer Ewbank liep halverwege juni uit op een drama. In een bos kreeg het meisje een trap van een pony die op hol geslagen was. Ze belandde met een schedelbreuk in het ziekenhuis en lag daar twee weken. Uiteindelijk werd er gelukkig geen hersenschade bij de kleine Emily vastgesteld. Nu een kleine twee maanden na het ongeluk geeft haar moeder, bekend van onder meer The Voice , een update over de gezondheidssituatie van haar dochter. ‘Fysiek gaat het heel goed!’ schrijft ze in haar Stories op Instagram. ‘Ze maakt echt stappen en ze voelt geen pijn meer. Omdat ze tot eind augustus bloedverdunners krijgt vanwege de trombose in haar hoofdje zijn we nog wel voorzichtig en moeten we uitkijken met vallen en stoten in verband met risico op inwendige bloedingen.’

Vertrouwde omgeving

Mentaal moet Emily nog veel overwinnen, schrijft Ewbank openhartig. ‘Ze is nog ontzettend angstig. Het liefst wil ze ook niet meer naar buiten. Paniek kan van 0 naar 100 schieten bij onverwachte momenten zoals een oncontroleerbare wesp of het geluid van een motor die voorbij raast.’ Het ongeluk gebeurde in een vertrouwde omgeving en dat zorgt voor onzekerheid bij Emily. ‘Dat zoiets gevoelsmatig uit de lucht kan komen vallen heeft haar veel gedaan. De ziekenhuisperiode (hoe goed we ook zijn geholpen en het moet natuurlijk) heeft het niet makkelijker gemaakt.’



Eerder schreef Ewbank al openhartig over die periode in het ziekenhuis. Emily kreeg in het Sophia Kinderziekenhuis elke ochtend en avond een prik in haar been. Dat zorgde voor ‘totale paniek’ bij haar. ‘Paniek en angst sloegen om in boosheid’, beschreef Jennifer. ‘Waar Emily normaal het zachtste meisje is, was er nu woede. Ze was er klaar mee.’ De prikken waren echter noodzakelijk voor haar herstel, dus Emily moest wel. ‘Je kind forceren op zo’n moment is zo hartverscheurend.’