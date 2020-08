Jennifer Aniston: acteren in The Morning Show voelde als 20 jaar therapie

,,Sommige scènes voelden levensecht aan voor mij en dat kwam soms best wel even binnen. The Morning Show voelde als 20 jaar therapie aan, samengevat in 10 afleveringen. Ik ben iemand die altijd als credo had: 'het gaat goed, alles is prima'. Maar dat is niet zo, iedereen heeft momenten waarop je denkt: 'laat me met rust'. Om dat vanuit het perspectief als actrice te zien was heel interessant en leerzaam," aldus Aniston.