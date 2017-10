Jelle Brandt Corstius verkent toch mogelijkheden strafzaak tegen verkrachter

Brandt Corstius publiceerde eerder deze week in Trouw een openhartig verhaal over dat hij ooit tijdens zijn werk is gedrogeerd en gedwongen tot orale seks met een man. Zijn openbaring komt voort uit de wereldwijde actie #MeToo waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen.



In het stuk stelde Brandt Corstius geen aangifte te gaan doen, en de naam van de man noemde hij bewust niet uit vrees voor een aanklacht wegens smaad of laster. 'Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten. Als het tot een rechtszaak zal komen is de kans groot dat hij mij succesvol beschuldigt van smaad en ik een tweede hypotheek op mijn huis kan nemen om de schadevergoeding te betalen', schreef hij in de krant.

Formele aanklacht

Volledig scherm Jelle Brandt Corstius © Keke Keukelaar Desondanks, zo vertelde een geëmotioneerde Brandt Corstius vanavond bij de De Wereld Draait Door, denkt hij toch na over een formele aanklacht. Tenminste, over de mogelijkheden in die richting. De tv-maker vertelde in de uitzending vanavond dat in de eerste versie van zijn Trouw-stuk duidelijke verwijzingen naar zijn belager stonden. ,,De hoofdredactie heeft het artikel, in het kader van hoor en wederhoor, voorgelegd aan de persoon. Om hem de gelegenheid te geven te reageren. En die kwam in de vorm van een brief van een advocatenkantoor waarin gelijk werd gedreigd met een kort geding wegens smaad en laster. Toen dacht ik 'die rotzak komt er ook nog mee weg'. Om die reden zijn dingen als 'wie, wat, waar en waarom' uit de eerste, meer gedetailleerde versie geschrapt.''

Geen sorry

Hij noemde de reactie van zijn belager vanavond in het praatprogramma van Matthijs van Nieuwkerk vreemd. ,,Als hij het nog niet gepubliceerde stuk had gelezen en sorry tegen mij had gezegd, had ik het nooit in de krant geplaatst. Maar omdat hij met een zaak dreigt, ben ik erg boos. Er is wel een last van mijn schouders gevallen. Verder hoop ik met het verhaal te voorkomen dat die hufter nog eens zoiets onderneemt, want hij werkt nog steeds.''

Volgens Brandt Corstius had hij zijn heftige verhaal al zo'n twee jaar in een lade liggen. Hij begon over zijn misbruik te schrijven in de tijd dat de Amerikaanse komiek Bill Cosby werd aangeklaagd door ettelijke vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik. ,,Ik was die zaak bijna obsessief en dag en nacht aan het volgen. En dacht: waarom doe ik dat in vredesnaam. Toen pas verscheen wat ik had meegemaakt weer in mijn hoofd. Ik moést het opschrijven, maar had op dat moment nog niet het lef om met mijn verhaal naar buiten te komen. Nu wel. Ik hoop dat andere jongens, mannen en ook vrouwen nu ook hun verhaal zullen vertellen.''

Brandt Corstius stelt niet door het misbruik - gedrogeerd en gedwongen tot orale seks en bijna anaal verkracht tijdens het begin van zijn tv-carrière - te zijn getraumatiseerd. Hij vermoedt dat dat komt door het geestelijke fenomeen dissociatie. ,,Ik weet dat ik ben verkracht, maar tegelijkertijd dacht ik er niet aan. Waarschijnlijk daardoor heeft het geen grote impact op mijn leven gehad. En het was een reden om geen aangifte te doen'', legt hij uit. En hij zei ook, kokend van woede: ,,Ik hoop dat die man vanavond kijkt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En dan voelt hij vast wel wat. Dat moest haast wel.''