Jelle Brandt Corstius 'kwaad en verdrietig' na uitzending Pauw

Broad­way-mu­si­cal Sunset Boulevard met originele cast naar Carré

7:24 De musical Sunset Boulevard komt volgend jaar in de originele Engelstalige uitvoering naar theater Carré in Amsterdam. De klassieker van Andrew Lloyd Webber is de derde internationale voorstelling die Carré naar Nederland haalt onder de noemer Broadway aan de Amstel. Eerder haalde Carré de musical Pippin en het theaterstuk The Curious Incident of the Dog in the Night-Time naar Nederland.