Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Songfestival

Jeangu Macrooy's muziek kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul. Hij speelde al op Lowlands en North Sea Jazz, kreeg twee Edison-nominaties en ontving het weekend voor het gesprek lovende recensies op festival Noorderslag. Zijn stem klinkt als die van Sam Cooke, schreef een muziekblog.



De zanger heeft grote internationale ambities. ,,We kijken verder dan de grenzen van dit land", vertelde hij eerder daarover. ,,Ik droom van grote internationale tournees, met een grote productie de wereld over. Mijn broer Xillan en ik keken vroeger met open mond naar de optredens van Beyoncé op televisie. Ik dacht altijd: ik wil dat ook én ik kan dat ook.”



Macrooy werd geboren in het Surinaamse Paramaribo. Sinds 2014 woont de singer/songwriter in Nederland. Na ruim twee jaar in Hengelo en Enschede waar hij aan het conservatorium studeerde, werd Amsterdam zijn stad. De verhuizing paste bij zijn ambities zijn muzikale loopbaan uit te breiden en bij een nieuwe ontwikkeling in de liefde. Hij trok in bij zijn vriend Sebas.

Meisjes

Een van de redenen voor Macrooy om naar Nederland te verhuizen in 2014 was zijn geaardheid. ,,Ik voelde me gewoon nooit aangetrokken tot meisjes. Op mijn vijftiende kon ik mijn afwijkende gevoel een naam geven. Homo, dus", vertelt hij daarover. Maar ja, ik kon daar weinig mee in de machocultuur van Suriname. Het draaide altijd om meisjes versieren. Ik had wel veel hechte vriendschappen met hen, maar heb geen meisje zelfs maar gekust.”



Dat Macrooy muziek wilde maken ontdekte hij al vroeg. Het was op een feestje voor een tante. ,,Toen ik 9 was, gebeurde het”, vertelt Jeangu Macrooy eerder aan Tubantia. Feest in Paramaribo. Een groot gezelschap, een uitgelaten stemming en een live band op het podium. ,,Toen hebben we Hero van Enrique Iglesias gezongen, en iedereen keek. Het was superleuk. De band speelde zo lekker. Achter een microfoon staan, mijn stem door de luidsprekers horen, dit wilde ik.””Jeangu Macrooy keek zijn tweelingbroer Xillan aan. Eén blik volstond en ze wisten wat ze wilden. Zingen.



Vele jaren later kwam hij voor de moeilijkste beslissing in zijn leven tot dan toe te staan. Hij had altijd opgetreden en opgetrokken met zijn broer, ze hadden als Between Towers zelfs nog een band gehad en een album uitgebracht. Jeangu Macrooy hakte de knoop door en besloot alleen naar Nederland te verkassen. Inmiddels is zijn broer ook gevolgd en die zingt nu in zijn begeleidingsband.

Stijlicoon

Bij het grote publiek kent Macrooy vooral van zijn optredens in De Wereld Draait Door. Daar wordt hij regelmatig gevraagd om muzikale odes te doen. Ook was hij in 2018 te zien als Judas in The Passion. Naast zijn muziek staat Macrooy ook bekend als een stijlicoon. In 2018 werd hij door het blad Esquire genomineerd als best geklede man.



Het Songfestival vindt dit jaar plaats in Rotterdam. Door de overwinning van Duncan Laurence in Israël afgelopen jaar zal de Nederlandse inzending dit jaar direct geplaatst zijn voor de finale op 16 mei. Met welk nummer Macrooy mee zal doen is nog onduidelijk.Pieter Perquin, de manager van de zanger, ontkent desgevraagd Macrooy's deelname. ,,Meedoen aan het Songfestival zou wel heel gaaf zijn’', zegt Perquin, die verder vriendelijk maar beslist alles tegenspreekt. Vanuit zijn functie kan hij onmogelijk anders, de organisatie verbiedt de deelnemende artiest en zijn management om voortijdig over de deelname te spreken.