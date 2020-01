Jeangu Macrooy met ‘uitgesproken liedje’ naar Songfestival

Het liedje wordt nog niet bekendgemaakt, maar Maas wil er wel het één en ander over kwijt. ,,Hij stuurde ons dit najaar een song en die was zo overrompelend, dat we meteen dachten: dit moet 'm worden voor 2020. Als je iets uit je ziel laat zien, wat echt is, of het nou dance of rustig is dat maakt niet uit, dan komt het aan en verovert het de harten of geesten of gevoelens van de televoters en jury. Het past in de music first-gedachte waar Duncan Laurence over sprak direct na zijn winst. Het is daarmee niet per se een ballad, maar Jeangu neemt wel zijn ziel en persoonlijkheid mee in wat hij zingt en staat voor wat hij wil.”