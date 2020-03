Jeangu Macrooy maakt zich op voor onthulling songfestivallied

Geschorste Gram­my-baas definitief de laan uitge­stuurd na pesten op werkvloer

3 maart Deborah Dugan, de in januari geschorste baas van de Grammy Awards, is haar baan nu echt kwijt. De Recording Academy heeft zijn leden per brief laten weten dat Deborah niet langer verantwoordelijk is voor de uitreiking van de muziekprijzen, melden diverse Amerikaanse media.