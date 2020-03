Jeangu doet het nét wat voorzichtiger als hoogste binnenkomer in de Top 40

Elke vrijdag lees je hier de belangrijkste verschuivingen in de Top 40. In de lijst zien we, net als we ook vorige week zagen, drie binnenkomers, vijf zittenblijvers, 13 zakkers en 19 stijgers.

Say So

Deze week komen twee Alarmschijven de Top 40 binnen; The Other Side van Sza en Justin Timberlake en Say So van Doja Cat. De Amerikaanse is al sinds 2013 actief in de muziekwereld. Ze is de twaalfde act die zich met haar artiestennaam als ‘kat’ profileert. The Cats zijn de meest succesvolle en The Cat Empire was in 2013 de laatste. Say So komt de Top 40 binnen op nummer 33.

Grow

Dit jaar zal Jeangu Macrooy de Nederlandse eer verdedo het Eurovisiesongfestival met Grow. Daarmee staat er voor de 98ste keer een Eurovisiesongfestival-nummer in de lijst. Precies een jaar geleden kwam ook Arcade van Duncan Laurence binnen in de lijst; hij begon toen op nummer 29 in de lijst. Jeangu doet het nét wat voorzichtiger op nummer 30 als hoogste binnenkomer.

In Your Eyes

Robin Schulz en Alida staan inmiddels voor de zevende week in de Top 40. De vorige zes schoot het eigenlijk niet echt op met In Your Eyes, want de track van de Duitse dj en de Noorse zangeres kwam niet verder dan nummer 23. Deze week heeft het nummer dan eindelijk de vaart te pakken want met 11 plekken winst is het op nummer 12 nu de snelste stijger.

Blinding Lights

Na drie weken op nummer 1 en vier weken op nummer 2 noteren we deze week een eerste week op nummer 3 voor Smoorverliefd. Snelle is namelijk ingehaald door Lewis Capaldi die met Before You Go nu voor het eerst op nummer 2 staat. Maar een echte kanshebber op een nummer 1-hit is het nog niet; die plek heeft The Weeknd nu voor de zesde week stevig in handen met Blinding Lights.