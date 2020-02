Je moet de racistische dametjes uit Urk niet misbruiken voor de kijkcijfers

Tv-makers vormen waarschijnlijk de meest hardleerse beroepsgroep die er rondloopt in Nederland. Hadden we eerst die toestand met Barbie die de druk van de 24/7 snorrende camera’s niet aankon en van het padje raakte. Toen was daar de rel rond De Villa, waar geen enkele medewerker ingreep toen deelneemsters last hadden van hitsige, opdringerige medebewoners. En sinds maandag kan Urk van SBS 6 aan dat dubieuze rijtje worden toegevoegd.



Urk nog wel, een van mijn favoriete programma’s op het moment. Op het oog misschien de zoveelste 13-in-een-dozijn docusoap met buitenissige types als een shotjes hijsende tweeling, de YouTube-oma’s die regelmatig hun kunstgebit uit hun mond schateren, de orthodox gelovige Nelie en kapper Teun Föhn. Maar die typering doet de serie geen recht. Juist de gesprekken tussen Nelie en Teun, die tegengestelde opvattingen hebben over diens homoseksualiteit en toch dikke vrienden zijn, maakt deze serie net even anders dan die van de Barbies van deze wereld. Was heel Nederland maar zo, denk ik regelmatig als ik Nelie en Teun hoor en zie.