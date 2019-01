Je leert nog eens wat van Techniek Tour

Het riool drong zich op. En dat terwijl ik over Wilfred Genee had willen schrijven, die vorige week maandag samen met de overgenomen sidekicks van Edwin Evers met Veronica Inside op de radio begon. Laat hem nog maar even oefenen.



Dat geldt ook voor Frank Dane, Evers’ opvolger op 538. Hij klinkt tot op heden nogal voorzichtig, het is tenslotte al zwaar genoeg dat de luisteraars zonder Evers door het leven moeten. Hij mag het niet nog erger maken. Nee, geen Dane, geen Genee, het riool! Dat komt zo.



BNR Nieuwsradio heeft een nieuw programma, Techniek Tour. Het is, volgens presentator Thomas Schuurman, het technische hoogstandje op de Nederlandse radio. Uiteraard. Het gaat over hoogstandjes in de techniek, over geavanceerde systemen die ons leven comfortabel maken. Maar letterlijk klopt het ook, het programma zelf is een technisch hoogstandje.



Aflevering 1, die afgelopen donderdag werd uitgezonden, je kunt hem uiteraard terugluisteren via de podcastapps, ging over ons 22.000 km lange rioleringssysteem. Dat is niet iets waar je dagelijks over nadenkt, maar het is waanzinnig belangrijk. Het wordt beschouwd als de grootste medische uitvinding van de afgelopen 200 jaar. Gaaf, zo’n riool, maar het is niet berekend op de grote hoeveelheden regen, die tegenwoordig soms in korte tijd vallen, met alle onsmakelijke gevolgen van dien, ik bespaar ze je, ze komen neer op een omgekeerd doortrekeffect met hogedruk.