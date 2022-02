‘Je laat je toch niet slaan door je partner? Kom op, dan ga je toch gewoon weg?’

Veilige opvang is cruciaal voor slachtoffers van huiselijk geweld. De overheid kijkt al jaren stelselmatig de andere kant op. Maar wij hebben er zelf ook een handje van. Want in Nederland heerst de cultuur dat wat er bij een ander achter de voordeur gebeurt een ‘privékwestie’ is, daar bemoei je je niet mee. En daar moeten we vanaf, zegt Anita Wix in de podcast Zij zegt. ,,Niet weglopen maar juist laten zien dat je er bent. Hoe oncomfortabel ook, reik slachtoffers van huiselijk geweld je hand. En hou vol!” Anita is spreker, schrijver, adviseur en ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld. Ze maakte tien jaar lang verschillende ernstige vormen van huiselijk geweld mee. Sinds Anita haar gewelddadige relatie is ontvlucht, zet zij zich tomeloos in om slachtoffers te helpen en vooroordelen te bevechten: ,,‘Je laat je toch niet slaan? Kom op, dan ga je toch gewoon weg?’, dat is het ergste wat je kan zeggen.” Luister mee.