Jason Mraz klaagt biermerk aan om reclame

De video werd in mei opgenomen tijdens een festival in Californië. In de rechtbankpapieren stipt Mraz aan dat hij in de reclame het scherm deelt met het logo van het merk en een blikje bier. Hij beweert dat hij moederbedrijf MillerCoors heeft gewaarschuwd dat het zijn portretrecht en het copyright op zijn nummer I'm Yours zou schenden, maar dat het concern hem desalniettemin nooit heeft benaderd voor toestemming.