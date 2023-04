Jason, Jolien of Bart? Big brother heeft een winnaar

De eerste die afviel was Jolien. Zij beleefde tijdens het Big brother-avontuur heel wat ups en downs. ,,Ik heb me weken niet goed gevoeld, niet mezelf gevoeld. Maar ik ben heel trots op wie ik nu ben na dit avontuur”, zegt ze.

Uiteindelijk werd Bart verkozen tot meest geliefde bewoner door de Belgische en Nederlandse kijkers. Bart is dus de grote winnaar van dit seizoen van Big brother, ook al schatte hij zijn kansen niet hoog in. ,,Door mijn leeftijd”, zegt hij zelf. Bart is dan ook de eerste veertigplusser én de eerste Belg die heeft gewonnen.

Huisje in Spanje

De vorige winnaars van Big brother Jill en Salar kwamen ook even langs tijdens de finale. Wat zij met hun gewonnen jackpot hebben gedaan, vroegen presentatrices Tatiana Beloy en Geraldine Kemper zich af. ,,Ik heb een klein beetje geld geïnvesteerd en toch ook wat gefeest”, zegt Salar. Bij Jill is er niks meer over. ,,Ik heb volop genoten... Al het geld is op. Ik heb een auto gekocht en heel wat vakanties gedaan.”



En nu is het dus aan Bart om na te denken wat hij met al dat geld gaat doen. ,,Ik denk aan een huisje in Spanje”, glundert Bart.