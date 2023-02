Jarige Chantal Janzen twijfelde niet over presenteren actiedag: ‘Had toch al vrij’

Chantal Janzen heeft geen moment nagedacht over het presenteren van de tv-show op de nationale actiedag woensdag voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië, dit wilde ze ‘meteen’ doen. ,,Ik had de dag al vrij gevraagd omdat ik jarig ben, dus dat kwam goed uit”, vertelt de presentatrice, die woensdag 44 jaar is geworden, aan het ANP. Met de uitzending wordt geld opgehaald voor Giro555, zodat noodhulp kan worden geboden als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel.

Haar verjaardag is deze dag ‘eigenlijk niet aanwezig’, zegt Janzen. ,,Dit is een werkdag. Maar een hele belangrijke.” Want de situatie in de twee getroffen landen is ‘heftig’, vindt de presentatrice. ,,Een natuurramp is iets wat zo ontzettend eng is. Je hebt er niks aan te willen.”

Een streefbedrag voor Giro555, waarvan de teller woensdagmiddag nog op zo’n 42 miljoen euro stond, heeft Janzen niet. ,,Maar ik vind het zo belangrijk dat mensen niet denken: ik doe niet meer, want ik heb niet van die grote bedragen. Dat doet er niet toe.” Het gaat er volgens haar om dat we ‘met zijn allen iets geven, al is het maar klein’.

Tijdens de uitzending vinden diverse liveoptredens plaats. In Beeld & Geluid begon om 05.55 uur de nationale actiedag van Giro555. Veel bekende Nederlanders wilden plaatsnemen in het belpanel. Ook voor de liveoptredens was de animo van artiesten groot, zegt Janzen. ,,Er waren heel veel artiesten die we niet meer kwijt konden, veel meer.” Een van de artiesten die woensdagavond optreedt is Karsu, die zelf familieleden heeft verloren door de ramp. ,,Ik denk dat het heftig voor haar is. Haar familie is heftig getroffen en vele families met haar.”



De tv-show wordt gemaakt door NPO, RTL en Talpa, maar is enkel te volgen via NPO 1. De zenders van RTL en Talpa schenken in de reguliere programmering en in de reclamevakken aandacht aan de actie. De laatste keer dat de media gezamenlijk in actie kwamen voor Giro555 was vorig jaar maart, toen er geld werd ingezameld voor Oekraïne. Ook toen presenteerde Janzen.

Ze denkt dat het goed gaat komen met de tv-show woensdagavond. ,,Ik denk dat we een heel mooi programma hebben.” Ook met de opbrengst voor Giro555 gaat het tot nu toe ‘heel goed’, vindt Janzen. ,,Ik hoop dat we nog hartstikke veel geld gaan ophalen.”

