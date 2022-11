‘Jarenlang angstcultuur bij DWDD door woede-uitbarstingen Matthijs van Nieuwkerk’

Volgens de betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’. Het zorgde voor stress, een gevoel van onveiligheid en bij tientallen mensen zelfs voor burn-outs en andere ernstige psychische klachten, aldus de krant. De top van omroep BNNVara werd herhaaldelijk gewaarschuwd, maar zou niet hebben ingegrepen.

Meerdere oud-medewerkers zouden vandaag de dag nog altijd last hebben van angstgevoelens en nachtmerries. Bij een van de tientallen incidenten eiste Van Nieuwkerk na een fout rond het geluid in de show schreeuwend dat de betrokken geluidsman zijn excuses aanbood door nederig ‘sorry meneer Van Nieuwkerk’ te zeggen. Het voorval ging ‘over alle grenzen heen’, zegt een betrokkene. ‘Het was alsof de duivel in hem kroop’, voegt een redacteur toe.

De nog altijd bij de omroep werkzame presentator, die in eerste instantie niet op het onderzoek wilde reageren, liet vanmiddag van zich horen. ‘Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm’, verklaarde hij. ‘Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.’ BNNVara liet weten dat dit statement ‘wordt meegenomen in het beraad en in de gesprekken die we met Matthijs voeren.’

Onveiligheid

Grensoverschrijdend gedrag gaat volgens het advies Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur, dat de Raad voor Cultuur afgelopen juni publiceerde, niet alleen om seksuele intimidatie en misbruik. Het kan ook gaan om pestgedrag, racisme, seksisme, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag, die zorgen voor een onveilige werkomgeving.

Slachtoffers ontwikkelen vaak fysieke en mentale klachten zoals stress, burn-out en depressie. Het komt ook in andere sectoren voor, maar in de cultuur- en mediasector zijn er specifieke risicofactoren die zorgen voor extra kwetsbaarheid, stelt de raad. Zo wordt in de sector vaak geselecteerd uit een groot aanbod van talent, terwijl er maar een beperkt aantal speel- en toonplekken zijn.

Het is de tweede keer dit jaar dat het gedrag van Van Nieuwkerk achter de schermen breed wordt uitgemeten. In juni liet De Telegraaf ook een voormalig medewerker aan het woord, die sprak van ‘monsterlijk gedrag’ van de presentator en DWDD-hoofdredacteur Dieuwke Wynia. BNNVara liet toen in een reactie weten dat ‘het werkklimaat binnen de redacties al enige tijd een continu punt van aandacht’ is.

