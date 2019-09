Jaren 90-hit Saved by the Bell wordt nieuw leven ingeblazen

Mario Lopez en Elizabeth Berkley, die te zien waren in de originele serie, werken eraan mee en keren ook terug. Ook andere acteurs, onder wie Mark-Paul Gosselaar, zouden in gesprek zijn om hun oude personages af te stoffen.



De serie wordt ontwikkeld voor de nieuwe streamingdienst Peacock, van de Amerikaanse zender NBC. Wanneer Saved by the Bell 2.0 moet verschijnen, is nog niet bekend. Peacock wordt volgend jaar april in de Verenigde Staten gelanceerd.



Saved by the Bell, dat gaat over een vriendengroep op de middelbare school, was van 1989 tot en met 1993 op de buis. In Nederland was de serie te zien bij RTL en Nickelodeon.