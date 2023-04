Jaren 90-hit Cruel Intentions wordt een serie

Roger Waters in Ziggo Dome: ‘Als je mijn politiek niet kan uitstaan, fuck off naar de bar’

Roger Waters (79) heeft dinsdagavond tijdens zijn uitverkochte concert in de Ziggo Dome hard uitgehaald naar de fans die niets van zijn politieke statements moeten hebben. ,,Als je een van die ‘ik hou van Pink Floyd, maar ik kan Rogers politiek niet uitstaan’-mensen bent, fuck off naar de bar dan’’, vertelde hij in een vooraf opgenomen mededeling.