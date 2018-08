Japanse prinses nu officieel verloofd

OG3NE: Pappa vindt weer blijdschap bij Janine

16:10 De meiden van OG3NE doet het 'enorm goed' dat hun vader Ricardo Vol (55) weer verliefd is na het overlijden van hun moeder Isolde Vol. Lisa, Shelley en Amy laten vandaag in een verklaring weten het 'nog erg zwaar' te hebben met het verlies, maar sterken zich met de gedachte dat de jonge Janine 'een supergrote steun' voor hun vader is.