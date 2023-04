Japanse componist en Oscarwinnaar Ryuichi Sakamoto (71) overleden

De componist maakte in 1983 zijn debuut in Hollywood met het maken van de muziek voor de film Merry Christmas Mr. Lawrence. Ook had hij een rol in de film als commandant van een krijgsgevangenkamp. Met zijn filmmuziek won hij een BAFTA. In de film speelde ook David Bowie mee. David Sylvian, eind jaren zeventig bekend geworden als frontman van de band Japan, had een bescheiden hit met Forbidden Colours, de titelsong van de film .

In 1987 was Sakamoto ook te zien in The Last Emperor en componeerde hij ook weer de muziek voor de film. Hiermee boekte de Japanner zijn grootste succes, want hij won er een Oscar, Grammy en Golden Globe mee.

Afgelopen december gaf Sakamoto, die in 2021 te horen kreeg dat hij kanker had, een digitaal afscheidsconcert voor zijn fans dat hij liedje voor liedje had opgenomen.

