Janneke uit Steenbergen: Ik voelde niet dat Marnix zijn best deed

In haar terugblik op het Boer zoekt Vrouw-avontuur in een video op de site van het datingprogramma vertelt ze dat ze tijdens de citytrip niet echt snapte waarom Marnix voor haar had gekozen. ,,Omdat ik soms niet echt voelde dat hij zijn best deed om mij beter te leren kennen. Of überhaupt zijn best deed. Misschien zeg ik nu iets heel vervelends en deed hij dat wel en heb ik dat niet zo goed gezien. Maar ik dacht: wat vind je nou leuk aan mij? En daarom gebeurde er bij mij ook niet echt iets. Ik voelde dat niet.”



En hoewel de vlindertuin de ideale plek leek voor een romantisch uitje, moest Janneke zuchten onder Marnix wens voor kriebels in zijn buik. Al bleef zij maar gezellig doen in hun ongemakkelijke samenzijn. ,,Marnix had het constant - nou ja, best wel eens - over dat hij geen vuurwerk en vlinders voelde... bladiebla. Volgens mij gaat het dieper dan dat. Je bent niet meer op een leeftijd dat je daar naar op zoek bent. Ik denk dat we allebei op zoek waren naar iets anders en dat er daarom vanuit die klik niets verder groeide.”