Janine Abbring weigert nominatie op VIVA400-lijst

Het stoort Abbring dat haar naam is geschreven als 'Jannine Abbrink'. Bovendien vindt ze het vervelend dat ze wordt gebruikt voor 'een vrij hypocriete marketingtool om het blad VIVA te promoten'. ,,Waarom moeten genomineerden zelf grootscheeps campagne voeren in een online populariteitswedstrijd (terwijl een jury uiteindelijk de uitslag bepaalt, lees ik op jullie site)?"



,,Ik snap dat een dergelijke nominatie een leuke opsteker is voor beginnende ondernemers, jonge social influencers of oprecht hardwerkende wereldverbeteraars die iedere vorm van publiciteit kunnen gebruiken. Maar waarom vragen jullie dan niet een jury om een kleine selectie te maken van vrouwen die een prijs verdienen?", gaat Abbring verder. ,,Bewonderenswaardige, relatief onbekende vrouwen die de spotlights verdienen, die deze prijs gewoon ontvangen zonder dat ze eerst door die hel van online schaamteloze zelfpromotie heen moeten?"



Abbring heeft een suggestie voor de organisatoren van de lijst. ,,Noem het de VIVA-5. Ik kom het met liefde aan elkaar kletsen", schrijft de presentatrice. ,,Al was het alleen al omdat ik dan de presentator van dit jaar Art Rooijakkers in het echt kan ontmoeten."