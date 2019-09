Jandino vindt dat hij de plank missloeg met zijn grap over Derksen

Asporaat was de afgelopen dagen meermaals gevraagd waarom hij het voetbalgala wilde presenteren. Ook bij Veronica Inside werden er veel vraagtekens gezet bij de komiek als host van de show, die direct na afloop van een ingekorte aflevering van VI werd uitgezonden. ,,Het is belachelijk”, zei Derksen eerder over Asporaat als presentator. ,,Het is een beetje de lachende uitvoering van Humberto. Humberto heeft nog een link naar sport toe, hij helemaal niet.”

Jandino sloeg op het podium terug. ,,Als je de kans krijgt om de mannen van VI een half uur eerder van de buis af te pleuren, neem ik die kans. Je weet, Johan Derksen is gewoon aan het koken in zwavel op dit moment. Johan Derksen, je moeder!”

Dat schoot bij veel twitteraars in het verkeerde keelgat, in het bijzonder bij Marieke, de dochter van Johan Derksen. Die reageert in een inmiddels verwijderde tweet op de grappenmaker. ,,Het is een van vorm humor hoor, dat snap ik. ‘Je moeder'-grappen. Beetje Amerikaans. Alleen Johan is zijn moeder verloren toen hij 31 was, ik mijn moeder toen ik net 12 was. Lees je in!” Anderen vinden dat Jandino het gelijk van Derksen bewijst. Dichter Nico Dijkshoorn: ,,Ik heb een uur op zilverpapier zitten kauwen zodat ik in ieder geval iets anders voelde dan schaamte.”

Jandino verdedigt op Twitter zijn uitspraken. ,,Wat ze werkelijk vinden, is dat zij seizoenen lang mogen roepen over je wat ze willen. Je beledigen en op het moment dat je na lang terugslaat, raken ze in paniek.”

Maar vanochtend bij Q music gaf hij toe dat het een beetje een te harde grap was. ,,Mensen vinden mij altijd een supersympatieke jongen, maar ze zeiden dat ze het begin gewoon te hard vonden. Dat was niet de bedoeling. Die jongens (van VI, red.) maken elke dag grappen over iedereen, dan kan ik toch wel een grapje terug maken? Alleen mensen zien mij anders. Die stijl is voor mij niet de juiste keuze.”

Hij ligt er niet wakker van, overigens. ,,Soms sla je de plank mis, maar het leven gaat gewoon door.”

Naar Veronica Inside keken gisteravond 802.000 mensen, 318.000 kijkers zagen vervolgens het Voetballer van het Jaar Gala.

