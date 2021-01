Jan-Willem Start Op wint Gouden Radioring 2020

Jan-Willem Start Op nam het vanavond in de strijd om de Gouden RadioRing op tegen Kinkstart, The Boom Room, Mattie & Marieke en Arbeidsvitaminen. ,,Dit is fantastisch. Ik sta helemaal te shaken”, reageerde Jan-Willem Roodbeen op de prijs, die overhandigd werd door Suzan en Freek.



Hij vervolgde: ,,Ik moest vanochtend terugdenken aan een mentorgesprek tijdens de middelbare school. Mijn mentor vroeg wat ik later wilde worden, ik zei straaljagerpiloot. Maar wat als dat niet lukte? Ik moest een beroepskeuzetest doen van mijn mentor, maar ik wist precies wat ik wilde. Bij de radio werken. Dit is zo’n fantastische bekroning en met geen woorden te omschrijven.”



Qmusic-dj Mattie Valk ging er vanavond vandoor met de Zilveren RadioSter Man, voor de beste mannelijke dj. Hij liet in deze categorie Domien Verschuuren (Qmusic) en Tim op het Broek (KINK) achter zich.