Jan Smit stopt als coach bij The Voice of Holland: ‘Meer tijd voor mezelf’

Verjaardag koningin Elizabeth gevierd met militaire parade

12 juni De verjaardag van koningin Elizabeth is zaterdag op kleinschalige wijze officieel gevierd met een militaire parade op Windsor Castle. Net als vorig jaar vonden de festiviteiten vanwege de coronacrisis niet in Londen plaats maar achter de gesloten deuren van het paleis. Wel was er in vergelijking met vorig jaar opgeschaald met het aantal deelnemende soldaten en muzikanten.