Jan Smit brengt eind oktober eerste album na burn-out uit

4 sterren Decision to Leave is de meest romanti­sche film van het jaar

Ver voor het succes van de Netflixserie Squid Game en de Oscarzege van de moderne klassieker Parasite, was het vooral de wilde wraakthriller Oldboy uit 2003 die een wereldwijd film minnend publiek liet inzien dat de Koreaanse cinema misschien wel hét alternatief is voor wat Hollywood aan de lopende band uitspuugt. Weg met de veilige, voorspelbare patronen. En wie dacht dat The Sixth Sense een knoeperd van een plottwist bevatte...?

1 september