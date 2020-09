Jan Smeets (75) stopt als directeur Pinkpop

Model Emily Ratajkow­ski beschul­digt fotograaf van aanranding, hij vindt haar geen slachtof­fer

16 september Het bekende model Emily Ratajkowski zegt dat ze in 2012 door fotograaf Jonathan Leder is aangerand. Ze schrijft dat in een uitgebreid essay voor het Amerikaanse tijdschrift The Cut. De fotograaf ontkent de aantijging.