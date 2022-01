Jan Rot vliegt uit De slimste mens: ‘Vinexwijken? Niks, pas!’

Franse acteur en model Gaspard Ulliel (37) overleden na skiongeluk

De Franse acteur Gaspard Ulliel is op 37-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een skiongeluk op een piste in La Rosière. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. Ulliel werd gisteren na het ongeluk met spoed in een ziekenhuis in Grenoble opgenomen en overleed vandaag aan zijn verwondingen.

16:40