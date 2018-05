Jan likt aan bloemetjes en kritiek boeit Gerard Joling niet

Giel Beelen laat zich twaalf uur lang opsluiten in piepklein hok

16:31 Giel Beelen laat zich volgende week woensdag twaalf uur vrijwillig opsluiten in een hokje van één bij twee meter. Dat doet hij in het kader van de Lock Me Up-actie om aandacht te vragen voor de problematiek rondom kinderprostitutie wereldwijd.