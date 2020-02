Jan Kooijman in The Passion: ‘Dilemma Petrus nog altijd actueel’

Married at First Sight-huwelijk Chantal en Henk loopt uit op fiasco

8:35 Het lijkt er sterk op dat Chantal en Henk toch niet de gedroomde match van het RTL4-programma Married at First Sight zijn. 1 miljoen mensen zagen gisteren hoe de relatie tussen de hoogblonde Haagse en de Brabantse trucker in het zonnige Turkije uitloopt op een fiasco.