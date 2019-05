Jan Dulles ontroert met You Let Me Walk Alone in Beste Zangers

In de uitzending van gisteravond brachten oud-deelnemers van het Eurovisie Songfestival en Beste Zangers hun favoriete songfestivalnummers ten gehore. In een studio in Nijkerk kwamen Glennis Grace, Willeke Alberti, Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Gerard Joling, OG3NE, Jeroen van der Boom en Jan Dulles bijeen om iedereen te trakteren op hun eigen versies van songfestivalliedjes.



De aflevering, waar ruim 1,1 miljoen mensen naar keken, wordt op sociale media als ‘emotioneel’ en ‘ontroerend‘ omschreven. Er was echter één artiest die volgens de kijkers thuis boven de anderen uitsteeg: Jan Dulles. De 3JS-zanger koos voor het nummer You Let Me Walk Alone van de Duitser Michael Schulte, die vorig jaar deelnam aan het Eurovisie Songfestival en vierde werd.



Dulles’ keuze voor het lied kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Hij kan zich identificeren met de boodschap van het nummer, zo vertelde hij aan gastheer Jan Smit. ,,Die tekst sprak me erg aan. Hij zingt namelijk over zijn vader, die hij al lang geleden verloren heeft. Hij komt er nu achter dat hij dezelfde karaktertrekken heeft en hij hoort van zijn familie dat zijn vader vroeger ook zo was. En zijn vader is zijn held. En ja, dat heb ik natuurlijk ook. Mijn vader is niet dood, maar hij heeft natuurlijk alzheimer”, legde Dulles uit. ,,Ik denk ook dagelijks aan mijn vader, hoe hij was en wat hij dan zou zeggen in bepaalde situaties. Dus ik ken het, het gevoel.”