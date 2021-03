Jan Dulles ontroert met eerbetoon aan overleden dochtertje Donna

VIDEOJan Dulles krijgt samen met zijn vriendin Caroline hulp van een psychiater om het verdriet te verwerken over het overlijden van hun drie maanden oude dochtertje Donna. De zanger van de 3JS vertelde gisteravond aan tafel bij talkshow Humberto over de afgelopen maanden en maakte diepe indruk op de kijkers. ‘Mijn hart breekt in duizend stukjes’.

Het dochtertje van 3JS-zanger Jan Dulles overleed 19 december, slechts drie maanden oud, door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. Enkele dagen geleden bracht de Volendamse band een nummer uit als eerbetoon aan het meisje. Dulles vertelde gisteravond in de talkshow van Humberto Tan over de lastige tijd, bijna 800.000 mensen keken ernaar. ,,De dalen bij Caroline zijn dieper dan bij mij, zij heeft Donna negen maanden gedragen en daarna al die tijd aan de borst gehad. Een moeder heeft zo'n sterke band. En als zij verdrietig is, ga ik in de overlevingsmodus. Dan probeer ik juist niet emotioneel te raken. Op de een of andere manier lukt mij dat goed, juist zo goed dat ik me daar zorgen over maakte.”

Ze krijgen onder meer hulp van een bevriende psychiater, die het stel kort na de begrafenis benaderde. ,,Hij zei: dit moeten jullie niet zelf gaan doen met zijn tweeën, dus daar komen we nu elke drie weken”, vertelt Dulles. ,,Het eerste wat ik hem vroeg is waarom ik het niet elke dag uitschreeuw van ellende, waarom ik juist niet huil.” Hij beschrijft de condoleance, waarbij zijn vriendin Caroline met de gebalsemde Donna in haar armen stond en bijna iedereen die binnenkwam ‘omviel van ellende’ bij het aanzien daarvan. ,,Ik dacht: ik sta hier naast, maar ik kijk naar een situatie die niet de mijne is. Ik kreeg gelukkig te horen van de psychiater dat het een normale reactie is. Je voelt zoveel, dat je op slot gaat. Zoveel emotie, dat je geen emotie meer hebt.” Hij heeft ‘die beschermingsjas’ nog steeds aan en zo kan hij ook het liedje spelen. ,,Alsof het niet over mij gaat.”

Bekijk hieronder een fragment van het interview met Dulles.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Foto's

Als Tan wat foto’s van het gezin laat zien, en van baby Donna, wendt Dulles zijn hoofd af. ,,Je hoeft ze niet weg te halen, laat iedereen maar zien hoe mooi ze was. Maar wij kijken geen foto’s van haar, dat doet nog te veel pijn. Hoe mooier de foto, hoe pijnlijker het is”, zegt de zanger. Zoon James (2), die niet begrijpt wat er is gebeurd, sleept het gezin erdoor. ,,Hij is zo vrolijk, en hij maakt ons vrolijk.”

Dulles schreef het nummer Vreemde leegte voor zijn dochtertje, toen hij daags na de uitvaart de studio in ging. ,,Jaap (collega van de 3JS, red.) stuurde mij een berichtje dat hij ging schrijven bij producer Gordon Groothedde. Het was helemaal niet het plan om hier een liedje over te schrijven. We wilden gewoon een beetje rommelen en ik had nergens zin in, maar ging toch maar mee. Het begon toch te borrelen.” Het werd, in de woorden van bevriende zanger Nielson, een ‘niet normaal mooi liedje, dat nooit geschreven had mogen worden’.

,,Muziek is altijd wel mijn uitlaatklep geweest, alleen toen dit gebeurd was, had ik nergens meer zin in. Ik kon eigenlijk ook niet naar muziek luisteren, maar ik móest wel, voor de uitvaart. Tears in heaven van Eric Clapton - die ook zoiets heeft meegemaakt - vond ik een afgezaagd nummer maar nu ontdekte ik de lading. Of Zo stil van BLØF. Zo kwam ik er weer achter hoe belangrijk muziek is”, vertelt Dulles, die na het gesprek het nummer live ten gehore brengt. Dat is voor hem makkelijker dan erover praten. ,,Het lucht niet op om erover te praten, het brengt me juist terug bij wat er gebeurd is, terwijl ik die emotie liever een beetje wegstop.”

Het relaas van Dulles maakt diepe indruk op kijkers, die op Twitter laten weten ontroerd te zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.