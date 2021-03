Jan Dulles komt met lied voor overleden dochtertje: ‘Moeilijk en heftig’

Donna, het dochtertje van Dulles en zijn vrouw Caroline, kwam in december te overlijden door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. De 3JS-zanger had zijn drie maanden oude meisje in zijn armen toen ze stierf. ,,Dit is een trauma dat nooit meer weggaat”, zei hij over het heftige verlies.



Enkele dagen na de uitvaart van Donna besloot Dulles de studio in te duiken. ‘Gewoon even wat anders aan ons hoofd’, legt hij op Instagram uit. Die middag schreef hij samen met Jaap Kwakman een liedje. ‘Het was helemaal niet de bedoeling om een lied over mijn situatie te schrijven. Ik wilde dat niet eens want ik wilde liever ergens anders aan denken, dus ik besloot die dag expres niet na te denken over de tekst van het lied.’



Toen de artiest een paar dagen later een wandeling maakte, kon hij aan niets anders denken dan zijn dochtertje. ‘Ik kon natuurlijk nergens anders aan denken dan aan het lege, moedeloze gevoel dat Caroline en ik hadden. Dat de wereld gewoon doordraaide alsof er niks was gebeurd, terwijl ons prachtige meisje in één klap van ons was weggenomen.’ Dulles dacht aan de drie ballonnetjes die tijdens de begrafenis waren opgelaten en pas twee dagen later op wonderbaarlijke wijze vlak achter zijn huis waren geland en de verhalen die hij toegestuurd kreeg van mensen die soortgelijke tekenen hadden ontvangen van hun overleden dierbaren.



Zo kwam het nummer Vreemde Leegte alsnog tot stand. ‘Zoveel ellende achter elkaar en we móeten verder. We hebben geen keus. Vreemd genoeg hebben we daar tóch nog kracht voor. James (Dulles’ zoontje, red.) trekt ons erdoorheen. We hebben weer opgetreden en we spreken weer mensen. Het is dan vooral moeilijk om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe is het nu met jullie?’. Het liefste zou ik niks willen zeggen en aan iedereen de lyric-video van dit nummer laten zien. Dus bij deze’, sluit Dulles zijn openhartige bericht af.