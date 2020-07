Jan Dijkgraaf stopt als columnist van Veronica Inside

Jan Dijkgraaf is gestopt als columnist van het radioprogramma van Veronica Inside . Hij was het niet eens dat zijn column van dinsdag niet voorgelezen mocht worden, omdat, zo schrijft hij, ‘’de redactievergadering’ even geen zin had in gezeik met Gordon’.

,,Gordon is de Talpa-ster van wie we allemaal honderd procent zeker weten dat hij bij de Talpa-leiding zou gaan janken over jullie als jullie mij dat briefje zouden laten voorlezen”, schrijft Dijkgraaf in zijn Briefje, een rubriek op zijn website, aan ditmaal Wilfred Genee, de presentator van Veronica Inside.

,,Ik vind het volstrekt legitiem dat een redactie een columnist vraagt om een ander onderwerp te kiezen. Als hoofdredacteur van Metro heb ik het ook één keer gedaan, toen Theo van Gogh voor de zoveelste keer een grote adverteerder uit de filmwereld in de gordijnen wilde jagen. Maar het was tóch het moment om niet meer te dubben.”

,,Als ‘Gordon’ namelijk ‘Dreetje Hazes’ was geweest, hadden jullie zitten schateren in de studio. Nu het er eentje van Talpa is, kon het niet. Die beperking was de druppel. Iederéén in de entertainmentwereld is er eentje van Talpa, heeft vriendjes bij Talpa of doet het met iemand van Talpa. Als ik dáár rekening mee moet gaan houden bij de keuze van mijn onderwerpen, ben ik niet langer niemands knecht, maar John de Mols knecht. Ondenkbaar. Dus dit was het. No hard feelings bij mij. Alleen opluchting. En pijn in de portemonnee", aldus Dijkgraaf die zijn contract inleverde en naar eigen zeggen 6000 euro misloopt. ,,Een hele hoop geld. Maar ik vind buikpijn vanwege mijn geloofwaardigheid ook een hoge prijs.”

Dijkgraaf stelt dat hij Wilfred Genee na de geruchtmakende racisme-uitzending van Veronica Inside op televisie ‘nog gespaard had’. ,,Ik schreef: ‘Iedereen heeft weleens een heel slechte dag. Verdómd jammer dat jij ‘m uitgerekend gisteren had.’ Laat ik het zo zeggen: ik ben weleens minder subtiel."

,, Als ik niet een wekelijkse column bij jou had gehad, had ik mijn woorden anders gekozen. Ik was er niet trots op, maar ik vond het nét acceptabel. Ik was níet bereid om in de houding te springen voor beroepsactivisten, meeloop-BN’ers en knielmedia”, aldus de columnist die vindt dat het radiorogramma van Veronica Inside ‘radicaal veranderde’. ,,Je kroop vol in de slachtofferrol en het moest allemaal anders. Positief. Vrolijk. Lief.”

Talpa laat weten zich te beraden over een reactie.